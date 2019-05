Erasmus MC maakt kans op internationale architectuurprijs

Het Rotterdamse ziekenhuis is genomineerd in de categorie Interior Design and Arts. Daarin neemt het Erasmus MC het op tegen het New Children's Hospital in Dublin (Ierland) en St Clair Gardens in Coventry (Verenigd Koninkrijk).

De jury vindt het interieur van het Erasmus MC indrukwekkend. Zo wordt het vele daglicht, de ruimtelijkheid, de materiaal- en kleurkeuzes en de integratie van groen en kunst in het gebouw geprezen. Dat is door het interieurteam van het Rotterdamse ziekenhuis allemaal zorgvuldig gekozen.

"Alles in het interieur van het Erasmus MC draait om het creëren van een gezond gebouw: een prettige, gezonde en veilige omgeving die het welzijn van patiënten bevordert en stress reduceert", zegt het Erasmus MC. Zo zorgt het daglicht en groen voor overzicht, rust en intimiteit. De daktuinen bieden een extra plek om tot rust te komen.

Het Erasmus MC werd eerder al verkozen tot het beste gebouw van Rotterdam. Ook ontving het ziekenhuis prijzen voor de daktuin. De prijsuitreiking van de European Healthcare Design Award laat nog even op zich wachten: die is op 18 juni in Londen.