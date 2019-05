Sinterklaasdiscussie begint in Rotterdam al in mei

De Rotterdamse raad ging woensdag in commissieverband weer verder waar het in december mee was gestopt: ideologisch discussiëren over het Sinterklaasfeest. Het stadsbestuur wil de samenleving in gesprek laten gaan over de toekomst van het feest, op initiatief van de PvdA.

“Wij gaan niet over het uiterlijk van Piet”, zegt wethouder Wijbenga (Samenleven). “Wel willen we een dialoog faciliteren en helpen bij conflictoplossing.” Deze gesprekken kunnen plaatsvinden tussen partijen en organisatoren van andere (lokale) Sinterklaasintochten of festiviteiten op bijvoorbeeld basisscholen, schrijft de wethouder.

Ondanks deze aansporing om het debat vooral in de samenleving te laten plaatsvinden, vinden sommige partijen dat juist wél de politiek erover moet gaan. Denk, Leefbaar Rotterdam en Nida namen uitgebreid de tijd om elkaar uit te leggen waarom de figuur van Zwarte Piet een racistisch karikatuur is, of juist niet. “Het is lastig om hier uit te komen. Daarom hebben wij dit plan ingediend om het feest voor de toekomst te waarborgen en die discussie te faciliteren”, zei Duygu Yilderim (PvdA).

Conflicten voorkomen

"Stel je voor dat organisatoren er niet meer uitkomen over hoe ze het feest eruit willen laten zien, dan willen wij zorgen voor mediation. Zodat conflicten worden voorkomen", zegt Wijbenga. Het is de bedoeling dat de gebiedscommissies hierbij een belangrijk rol krijgen.

Andere coalitiepartijen onderschrijven het plan van de wethouder. “Het is goed als de gemeente deze gesprekken wil faciliteren. De ontwikkeling naar de Roetveegpiet is ingezet, komend jaar zijn bij de centrale intochten alle Pieten al geschminkt als Roetveegpiet. Laten we daarom de discussie niet meer zo lomp en agressief voeren als in de afgelopen jaren”, vindt Tim Versnel (VVD).

“Wij gaan hier niet over”, vindt Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam. “Dus ook geen discussie faciliteren, wij willen een referendum over het feest.” Nida-raadslid Ercan Buyukcifci wil dat de gemeente intochten waarbij Zwarte Pieten aanwezig zijn niet meer subsidieert. Hij wil de motie die daartoe oproept opnieuw indienen. Deze werd begin december nog weggestemd.