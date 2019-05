Cao-akkoord voor medewerkers Shell Pernis

Er is een cao-akkoord gesloten voor de ruim 1800 medewerkers van Shell Pernis en Moerdijk. Het gaat om een akkoord voor drie jaar, per 1 maart 2019. Dat heeft vakbond FNV woensdagavond laten weten.

Het personeel van Shell Pernis en Moerdijk voerde geruime tijd actie, onder meer voor betere arbeidsvoorwaarden. In Pernis zorgden de acties voor een lagere productie.

Eind april werd een loonvoorstel gedaan door Shell, waarbij het loon de komende drie jaar elk jaar wordt verhoogd. Het gaat om een loonsverhoging van drie procent dit jaar, twee procent in 2020 en 2,5 procent in 2021. "In dat laatste jaar gaat ook iedereen een dag minder werken", legt Egbert Schellenberg van FNV uit.

Volgens Schellenberg is de nieuwe cao met ruime meerderheid goedgekeurd door de leden van vakbonden FNV en CNV. Ook Shell is tevreden, laat een woordvoerder weten. "Shell is blij dat we nu door kunnen, met zekerheid en duidelijkheid voor de toekomst." Verdere acties bij Shell Pernis en Moerdijk zijn daarmee van de baan.