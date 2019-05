Manege wijkt 500 meter uit voor nieuwe verbindingsweg A13/A16

De aanleg van de verbindingsweg tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16 bij het Terbregseplein is een ingrijpende gebeurtenis voor de manage in Hillegersberg. De nieuwe weg moet verschijnen waar de manage nu staat; verhuizing is dan ook noodzakelijk.

De manege zat al sinds de jaren '80 aan de Bosweg. "Dat is nu letterlijk bos-weg", zegt manege-eigenaar Rob Diks. "Overal in Bergschenhoek worden voorbereidingen getroffen om die verbindingsweg te leggen. Daarvoor zijn veel bomen in het Lage Bergse Bos gekapt."

Verhuizing

Zo'n zeventig paarden en pony's zijn afgelopen weekend verplaatst naar een nieuwe plek. Om het zo soepel mogelijk te laten verlopen, werden de dieren van tevoren flink uitgeput met een lange buitenrit.

"Ze kwamen daarna bij de nieuwe locatie aan en waren gewoon moe", zegt Antoinette, de vrouw van Rob. De nieuwe opvang lijkt veel op hun oude stek. "Ze staan naast hetzelfde paard, de lessen worden nog door dezelfde mensen gegeven, ze eten hetzelfde eten op dezelfde tijden. Ze kijken net als wij hier hun ogen uit."

Verbetering

Gelukkig viel de verhuizing qua afstand mee. De nieuwe manage is vijfhonderd meter verderop. Hoewel het pijnlijk is om na zoveel jaar te moeten vertrekken, zien Rob en Antoinette de verhuizing ook vooral als een verbetering.

"Naarmate ik veel bij de nieuwbouw bezig was, zag ik wel hoe oud de manege was geworden. Dan zie je ook het verschil voor de paarden in de nieuwbouw", zegt Rob. "We hadden een aantal dingen die we na 27 jaar op de oude manage graag anders zouden willen. Een van die dingen was meer licht en ruimte, zeker voor de paarden", zegt Antoinette. "Dat is denk ik zeker gelukt."

Elk nadeel heeft zijn voordeel. "Het is zoals het is", zegt Antoinette over de verhuizing. "De nieuwe verbindingsweg was ook nodig. Dan moeten we op een gegeven moment ook gewoon zeggen dat we er het beste van gaan maken. Ik denk dat we daar erg goed in geslaagd zijn."