Propvolle Irish Pub in Rotterdam ziet Ajax op valreep verliezen

De Irish Pub in het centrum van Rotterdam

Het begon veelbelovend, maar eindigde uiteindelijk in een debacle voor de Amsterdammers. Ajax verloor woensdagavond in de halve finale van de Champions League van Tottenham. In Paddy Murphy's Irish Pub in het centrum van Rotterdam overheerste de verbazing na het winnende doelpunt van Lucas Moura.

In de pub keken voornamelijk Nederlandse voetbalfans naar de wedstrijd. Ook waren er aardig wat Engelse supporters aanwezig. De stemming van die laatste groep was net na de eerste helft, toen Ajax met 2-0 voor stond, niet al te best.

De sfeer sloeg in positieve zin om toen Moura zijn eerste twee doelpunten maakte. "De spanning is om te snijden", zei één van de aanwezige Engelse fans bij een stand van 2-2. "Het is mega spannend."

Terwijl hij zijn relaas deed voor de microfoon van RTV Rijnmond, viel het derde doelpunt aan de kant van Tottenham. Een grote zucht van verbazing ging door de pub. "Wat gebeurde daar nou?!", was de reactie van zowel Nederlandse als Engelse supporters.

"Ik ben zo blij, ik weet niet hoe ik me moet voelen. Dit is gewoon geweldig", zegt een Tottenham-supporter. "Maar dit is pas het begin. Nu Liverpool nog."