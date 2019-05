Portiekwoning beschoten in Kralingen

In de nacht van woensdag op donderdag is een portiekwoning beschoten op de Plantagestraat in Rotterdam-Kralingen. In de woning zijn meerdere kogelgaten te zien op de eerste verdieping. De bewoner was thuis toen zijn huis werd beschoten.

De bewoner bevestigt dat zijn woning waarschijnlijk het doelwit is. "Maar ik heb geen idee waarom", zegt hij tegen een verslaggever van RTV Rijnmond.

De schietpartij was rond 00:45 uur. Mensen in diverse straten in de omgeving van de Plantagestraat hoorden meerdere knallen. De politie heeft op straat zeker dertien hulzen gevonden, zegt een ooggetuige.

Harde knallen

Een van de omwonenden zegt dat ze wakker werd van de schoten. "We hoorden eerst twee harde knallen en toen een reeks knallen achter elkaar", zegt ze. "Ik denk dat het er acht in totaal zijn geweest."

Volgens de vrouw had ze meteen door dat het schoten waren. "Daarom hebben we even gewacht tot het allemaal voorbij was, voordat we naar buiten gingen kijken. We hebben dan ook geen dader gezien en waarop werd gemikt."

Eerder schietpartij

Enkele dagen geleden was er een paar straten verderop een schietpartij op de Ramlehweg. Voor die schietpartij is een een 43-jarige Rotterdammer opgepakt na een achtervolging.