Doek valt alsnog voor CoolCat-kledingwinkels

Er komt toch een einde aan de winkels van kledingwinkelketen CoolCat. De keten, met acht winkels voor kinder- en tienermode in onze regio, gaat door als webshop. Daardoor verliezen waarschijnlijk honderden mensen hun baan.

CoolCat werd in maart failliet verklaard. Daarna volgde een doorstart onder de nieuwe Eigenaar Retail Beheer. Van de oorspronkelijke 80 winkels zouden er 56 doorgaan.

Bij de doorstart werd al besloten om het personeel alleen maar tijdelijke contracten aan te bieden. Voor het bankroet waren er 1450 mensen werkzaam bij het bedrijf, waarvan 1180 in Nederland.

Retail Beheer wil de webshop doorzetten onder de naam CoolCat Junior. Daar wordt dan alleen nog maar kinderkleding verkocht, omdat die verkoop online goed liep.

Ook wordt onderzocht of er met een deel van de winkels van CoolCat nog een nieuwe keten opgezet kan worden. Over dat idee is nog veel onduidelijk.

CoolCat raakte in de financiële problemen door moeilijke martkomstandigheden. Het bedrijf zat al jaren in de rode cijfers. De warme en lange zomer van vorig jaar en de daaropvolgende zachte winter gaven het laatste zetje.

CoolCat had winkels in Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam (3), Vlaardingen, Zwijndrecht en Gorinchem.