'Horrorplant' Japanse duizendknoop zorgt voor problemen op bouwplaats in Rotterdam-Zuid

"Alleen alles afgraven is de enige oplossing"

De plant heeft zich over het hele terrein verspreid

De Japanse duizendknoop is een echte woekerplant

Een woningbouwproject op Rotterdam-Zuid aan de Groene Hilledijk komt mogelijk stil te liggen vanwege de groei van de 'horrorplant' Japanse duizendknoop. "De plant was hier al op dit perceel, maar kleinschalig aanwezig. Doordat de aannemer verkeerd heeft gehandeld zijn de huizen wellicht onverkoopbaar geworden", zegt Remco Andeweg van Bureau Stadsnatuur.

De plant is bijna onuitroeibaar en is vooral onder de grond een groot probleem. "Twee derde van de plant zit onder de grond. De wortels zijn zo sterk dat ze letterlijk overal doorheen komen", zegt Andeweg. "Ze komen in je kruipruimten, kabelleidingen, ze kunnen echt alles kapot maken".

Verkeerd gehandeld

Buurtbewoner Peter-Jan van Veen had de plant al zien groeien op het perceel, nog voordat begonnen werd met bouwen. "Ik heb de gemeente gebeld, maar ook de aannemer en de makelaar. Ik moest de aannemer nog uitleggen wat de plant is", zegt hij. Zodoende merkte hij ook dat er niks gebeurde toen de grond werd geëgaliseerd.

Nu ligt de plant over het hele terrein. "Van een klein probleem, is dit nu een gigantisch probleem geworden", zegt Andeweg van Bureau Stadsnatuur.

"Dit moet verholpen worden voor onze kopers. We hebben daarom besloten een adviesbureau in te schakelen. Een specialist werkt nu aan een plan van aanpak", aldus technisch directeur Marco Praagman van Impact Vastgoed.

"Alles afgraven en opnieuw beginnen is de enige oplossing, maar dat kost veel geld. Of ze dat doen? Ik hoop voor de bewoners van wel", zegt Andeweg van Bureau Stadsnatuur