Bewoner botst met gemeente over 'wildtuinieren' op 's Gravendijkwal

Een van de omwonenden van de 's Gravendijkwal in Rotterdam ergerde zich zo aan de staat van de groenstrook langs de drukke doorgaande weg dat hij zelf het groen ging bijhouden. Maar daar is de gemeente Rotterdam niet blij mee.

Zo trots als een pauw laat Leonard van Rhijn zijn nieuwste aanwinst zien. Er staan twaalf kleine olijfboompjes. "Deze planten vangen fijnstof op en regenwater en het ziet er gewoon beter uit zo."

Van Rhijn vond het tijd dat er werd ingegrepen. "Dit stukje was helemaal niet meer in beheer", legt hij uit. "Er lag allemaal afval in en er werd niet meer naar omgekeken. Daarom ben ik het gaan doen." Sommige buren hebben nu het voorbeeld gevolgd en hebben ook plantjes geplant.

Daarmee is Van Rhijn een wildtuinierder, geeft hij zelf toe. "Het is helemaal illegaal wat ik doe", zegt hij met enige trots. "Maar gemeenten hebben het altijd over meer groen, maar hier werd niks aan gedaan. iedereen hier in de buurt is er blij mee dat ik deze groenstrook van 75 meter een beetje bijhoudt."

Om de groenstrook een beetje in goede staat te houden heeft Van Rhijn zelfs een maaimachine aangeschaft.

Groene acties

Om te voorkomen dat medewerkers van het groenbeheer in de stad alle planten wegmaaien, heeft Van Rhijn de gemeente op de hoogte gebracht van zijn groene acties.

"Ik wilde laten weten dat ik de groenstrook in beheer had", legt Van Rhijn uit. "Gewoon onder het mom van een cadeautje. Maar toen kreeg ik een e-mail terug dat het niet toegestaan en dat ik de planten weg moet halen."

Van Rhijn maakt zich er niet zo druk om, zo zegt hij. "Ik ga gewoon door. De buurt waardeert het. Dat de gemeente het niet wil hebben, daar trek ik me niet veel van aan."