Nieuwe ambulancepost in Schiedam officieel open

Aan de Zoomweg in Schiedam is donderdagmorgen een nieuwe ambulancepost van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond officieel in gebruik genomen.

De post is een zogenaamde opkomstlocatie, waar medewerkers zich voor een dienst kunnen omkleden en douchen. Ze beginnen en eindigen er hun werk.

De nieuwe plek is er gekomen, omdat de ambulancedienst door het groeiende aantal medewerkers niet alles meer vanaf de opkomstlocatie aan de Brugwachter in Rotterdam kon afhandelen. Voorheen was er ook een ambulancepost aan de Hargalaan in Schiedam, maar die post moest gesloten worden omdat hij verouderd was.