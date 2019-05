'Balie-jihadist' wil in de cel blijven

De 'Balie-jihadist' ontkent met klem de beschuldigingen tegen hem. Abd A., ook wel bekend onder de naam Aziz, wordt onder meer verdacht van deelname aan een terreurorganisatie, het voorbereiden van terroristische misdrijven en het witwassen van grote sommen geld. Maar de ex-vriend van de Nederlandse journalist Ans Boersma wil wel in voorarrest blijven, vertelde zijn advocaat donderdagmorgen in de rechtbank in Rotterdam.

Als A. namelijk uit de cel komt, wordt hij Nederland uitgezet. De 33-jarige Syriër was donderdag niet bij de inleidende zitting in de extra beveiligde rechtbank aanwezig.

A. heeft volgens het Openbaar Ministerie redelijk hoog in de boom gezeten bij terreurorganisatie Jabat al-Nusra en contact onderhouden met hooggeplaatste figuren.

De Syriër dook in september 2017 op in debatcentrum De Balie in Amsterdam tijdens de vertoning van een documentaire over Raqqa, de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS). Activisten van de groep Raqqa is Being Slaughtered Silently herkenden hem als jihadistisch strijder. Sindsdien wordt hij ook wel de 'Balie-jihadist' genoemd.

Ans Boersma, die als correspondent in Turkije woonde en werkte, werd daar aangehouden en het land uitgezet. Justitie verdenkt haar van valsheid in geschrifte omdat ze haar ex-vriend met valse gegevens aan een visum zou hebben geholpen.

Het is niet duidelijk of Boersma, die in Rotterdam op school heeft gezeten, het verleden van A. kende. Zij ontkent, het OM denkt dat ze er meer van wist. A. heeft inmiddels wel bekend dat hij inderdaad met valse papieren naar Nederland is gereisd. Zijn broer zit ook vast op verdenking van betrokkenheid bij terrorisme. Hij woonde met zijn gezin in Bergeijk.

De volgende zitting is op 24 juli. Ook dan wordt de zaak nog niet inhoude