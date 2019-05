Provinciebestuurder Weber stapt op na achterhouden informatie over warmteproject

De Zuid-Hollandse gedeputeerde Han Weber (D66) stapt direct op. Hij rekent het zichzelf zwaar aan dat hij informatie heeft achtergehouden over een groot warmteproject over het gebruik van restwarmte voor huishoudens en kassen.

Ambtenaren bleken een belangrijk advies niet hebben doorgestuurd aan Weber. Die kon daardoor zijn informatieplicht aan de Provinciale en Gedeputeerde Staten niet nakomen.

“Met pijn in het hart heb ik na jaren van betrokkenheid bij deze provincie besloten om per heden mijn ontslag aan te bieden als lid van Gedeputeerde Staten", schrijft Weber in een brief. "Reden is een recent geconstateerd gebrek in de informatievoorziening aan de Staten binnen mijn portefeuille. Hoewel mijn periode als gedeputeerde binnenkort ten einde zou lopen, zie ik mij toch genoodzaakt dit voor mij pijnlijke besluit nu te moeten nemen: het tijdig en volledig informeren van de Staten is voor mij als provinciebestuurder het hoogste gebod.”

Respect

Commissaris van de Koning Jaap Smit laat weten respect te hebben voor de principiële keuze van Weber. “Het besluit om terug te treden getuigt van politieke moed. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook buitengewoon bedroevend dat we op deze manier afscheid moeten nemen van iemand die ik heb leren kennen als een integere en plezierige collega binnen het college van Gedeputeerde Staten."

Weber was dertien jaar Statenlid en de laatste acht jaar gedeputeerde. D66 zit niet aan tafel bij de nieuwe collegegesprekken in Zuid-Holland. Die gaan tussen CDA, VVD en Forum voor Democratie. CU-SGP besluit vrijdag of de partij ook aan tafel schuift.

Het Warmtebedrijf is een project waarbij ook de gemeente Rotterdam is betrokken. Vanwege problemen heeft de gemeenteraad recent toestemming moeten geven om extra geld te investeren.