Remember Robin: de jonge Van Persie in Londen

De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal won met Feyenoord in 2002 de UEFA Cup en ik 2018 de KNVB Beker. Ook speelde het jeugdproduct van Varkenoord een WK-finale en won hij met Manchester United de Premier League.

Voor RTV Rijnmond reden om even in het archief te duiken. In Remember Robin beginnen we met een reportage uit eind 2006. Ruud van Os bezocht Van Persie in Londen toen hij aan het doorbreken was bij Arsenal.