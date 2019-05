Rotterdamse wethouder stuurt nieuwe brief over pgb aan ouders

Wethouder Bokhove (Jeugd) stuurt een nieuwe brief over het persoonsgebonden budget (pgb) naar Rotterdamse ouders van een kind dat extra zorg nodig heeft. Eerder deze week ontstond ophef over een brief waarin Rotterdam stelt dat ouders niet meer zichzelf met een pgb mogen inhuren om hulp te geven aan hun kind.

"Wij gaan deze brief vervangen, die was onjuist", zegt Bokhove. De wethouder heeft de brief niet zelf gezien of ondertekend.

Bokhove benadrukt dat deze maatregel niet voor alle gevallen geldt en dat nog een substantieel deel van de ouders de pgb mag houden. Die brief ging naar 700 à 800 adressen.

Het oordeel wie het pgb houdt en wie niet is aan de wijkteams, die ook de brieven versturen. "We hebben ze geïnstrueerd om zorgen van mensen weg te nemen. Daarom komt er een nieuwe brief", zegt de wethouder in de gemeenteraad, waar op initiatief van Leefbaar Rotterdam over de kwestie werd gesproken.

Wens

De gemeente stelt in de brief dat deze nieuwe voorwaarde voortkomt uit de wens dat geld voor zorg ook daadwerkelijk naar zorg gaat. De nieuwe regel zou misbruik voorkomen. Wie zorg inkoopt, moet controleren of het geld goed wordt besteed.

De gemeente meent dat sommige zorg bij het ouderschap hoort. Daarbij wekte een zin over tandenpoetsen veel woede van ouders. “Bij het bevorderen van het sociaal persoonlijk functioneren van uw kind, zoals uw kind begeleiden bij het tandenpoetsen vergoedt de gemeente niet altijd meer Jeugdhulp”, staat te lezen in de brief. “Die zin had nooit zo in de brief mogen staan”, benadrukt Bokhove.