RTV Rijnmond belangrijkste nieuwsbron in Rotterdam

Ruim 49% van de respondenten noemt RTV Rijnmond het vaakst als nieuwsbron wanneer het aankomt op het laatste nieuws uit de regio. De respondenten geven als motivatie voor het raadplegen van RTV Rijnmond aan: ‘het aanbod van actueel nieuws’, ‘toegankelijkheid’ en de ‘vindbaarheid van het nieuws’.

De top 3 onderwerpen die het goed doen in nieuwsgebruik in het algemeen zijn ‘Weer’, ‘Uitgaan en vrije tijd’ en ‘Kunst en Cultuur’. Het overgrote deel (67%) kiest radio en televisie als informatiebron en 52% kiest Online als informatiebron. De overige respondenten kiezen voor Social als informatiebron.

Over het onderzoek

Drie jaar lang (2016 – 2018) bestudeerde het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek het medialandschap, nieuwsgebruik, nieuwsaanbod en het nieuwsecosysteem in de grootste vier steden van Nederland: Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Er is in kaart gebracht hoe de infrastructuur van lokaal nieuws eruit ziet en welke media zich bezig houden met het verspreiden van nieuws, zowel online (websites en Facebook) als offline (print, radio en televisie). Daarnaast zijn ook niet-traditionele media onderzocht, zoals stadsblogs, wijkpagina’s en de gemeente.