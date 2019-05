GroenLinks pleit voor eetbare watercapsules bij marathon

GroenLinks wil dat Rotterdam eetbare watercapsules gaat uitdelen bij de Rotterdamse marathon. In Londen is bij de marathon in april dit jaar een proef gedaan met zulke capsules op basis van zeewier. Het is een oplossing om de grote hoeveelheid plastic zwerfafval bij sportevenementen sterk te verminderen, vindt de partij.

GroenLinks-raadslid Jimmy Smet is een voorstander van duurzame sportevenementen. "Grote sportevenementen zijn een verrijking voor onze stad. Helaas gaat dat nu nog gepaard met veel plastic zwerfafval. We moeten bekijken hoe we de evenementen in onze stad verduurzamen. Eetbare watercapsules introduceren is een begin, maar er zijn nog meer slimme oplossingen te bedenken, zoals een ‘eigen vervoerstoeslag'."

Naast de vraag om eetbare watercapsules te gaan gebruiken, roept GroenLinks het stadsbestuur op zich aan te sluiten bij de ‘Plastic Promise’: een landelijk platform met als doel het plastic gebruik in de evenementenindustrie binnen drie jaar met minimaal vijftig procent te verminderen.