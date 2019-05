Echtpaar verliest vermogen door oplichterstruc

De man lijkt eerst geïnteresseerd in het huis dat het echtpaar te koop heeft gezet. Maar als ze elkaar ontmoeten weet hij hen ervan te overtuigen een lucratieve gouddeal met hem te sluiten. Het echtpaar koopt eerst 2,7 kilo goud dat de oplichter daarna voor een betere prijs zou kunnen verkopen.

Op 27 maart hebben ze afgesproken in Engels aan het Stationsplein. De man laat een blauw mapje met geld zien en zegt vervolgens tegen beiden dat hij het goud op het toilet op echtheid wil checken.

De oplichter vlucht echter in een gereedstaande taxi, een donkere Volkswagen, waarmee hij ook is gekomen. Vermoedelijk zit de bestuurder in het complot.

Het geld in het mapje blijkt vals te zijn. De oplichter en de taxi zijn goed herkenbaar in beeld. Wie heeft daar informatie over? Bovendien komt de politie graag in contact met mensen die met een soortgelijke truc of door dezelfde man zijn benaderd.

Heeft u tips? Bel dan met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Via WhatsApp kan ook op 06 -10 00 00 12.