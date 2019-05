Koninklijke lunch voor rapper Ronnie Flex

"Willem-Alexander en Máxima willen daarmee hun erkenning uitspreken voor mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd", meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Ronnie Flex, artiestennaam van de 27-jarige Ronell Plasschaert, doet op Twitter enthousiast verslag van de lunch. Zo vindt hij het geweldig dat koningin Máxima uit zichzelf informeerde hoe het met Ronnie's dochtertje Nori gaat.

De gasten die in Noordeinde mochten aanschuiven, hebben onlangs een prijs of onderscheiding ontvangen voor prestaties in hun werkgebied. Matthijs de Ligt was woensdagavond nog in tranen vanwege de uitschakeling van Ajax in de halve finale van de Champions League. De 19-jarige international won dit jaar de Golden Boy Award, de prijs voor de meest talentvolle voetballer van het jaar.

Ronnie Flex won de Popprijs en John Ewbank de Buma Lifetime Achievement Award. Verder stonden onder meer shorttrackster Suzanne Schulting, auteur Tommy Wieringa, hoogleraar John van der Oost, paralympisch snowboardster Bibian Mentel, radio-dj Willem van Kooten en schaatser Patrick Roest op de gastenlijst.