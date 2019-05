Bureau Rijnmond: Echtpaar opgelicht in Rotterdams café

Hij zag eruit als zo'n betrouwbare man. Maar hij bleek uiteindelijk niets meer te zijn dan een oplichter dier ervandoor ging met 2,7 kilo goud. Dat is omgerekend naar de huidige marktprijs bijna honderdduizend euro waard. In Bureau Rijnmond is er donderdag aandacht voor deze zaak.

Het echtpaar was benaderd om hun huis te verkopen aan een man. Die wist het tweetal in een Rotterdamse café over te halen om 2,7 kilo goud aan hem te verkopen. Daarmee zouden ze hun huis kunnen afbetalen.

Het geld dat ze daarvoor kregen was vals. De man is sindsdien spoorloos. In Bureau Rijnmond zijn goede beelden van de oplichter te zien.

Verder is nog in deze uitzending:

- Een overval op een textielwinkel aan het Van Eesterenplein (Dordrecht)

- Zware mishandelingen in Rotterdam en Berkel & Rodenrijs

- Overval aan de Kerstendijk in Rotterdam

Bureau Rijnmond is elke donderdagmiddag rond 17:20 uur te zien en wordt elk uur herhaald.