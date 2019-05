Fatale ruzie Rotterdam-Zuid begon met een bril

De fatale ruzie voor café Playa in Rotterdam lijkt een futiele aanleiding te hebben gehad: een bril. Daarna escaleerde het en werd de 44-jarige Maikel Rasoelbaks doodgeschopt.

Het drama speelt zich af in de nacht van 7 op 8 juli 2017. Hoofdverdachten vader en zoon B. hebben zich daarvoor al laten vollopen bij voetbalvereniging COAL aan de Oldegaarde. Hun gezelschap verplaatst zich naar café Playa in de 2e Rosestraat in Rotterdam. Daar treedt een band op en is het volgens alle aanwezigen gezellig.

Buiten gaat het mis. Deepak B. (31) wordt vanuit een auto aangesproken. Hij zou een meisje met rust moeten laten. Zijn reactie: hij pakt de bril af van de man in de auto en gooit die weg. Als hij hem terug wil, moet hij dat maar met zijn vader Mahinder B. (56) regelen.

De volgende scène speelt zich af even verderop voor een videotheek. Vader en zoon B. maken ruzie met de man met de bril. Diens ketting en t-shirt worden kapot getrokken. Ook Maikel Rasoelbaks is er: hij is de oom van de man die wordt belaagd.

Rasoelbaks loopt naar zijn auto en pakt een groot mes. Op de camerabeelden is het flikkerende lemmet te zien. Volgens getuigen is hij boos omdat er lelijke dingen zijn gezegd over zijn moeder.

Scène drie is weer bij café Playa. Grofweg zijn er twee groepen: die rond vader en zoon B. en die rond Maikel Rasoelbaks en zijn neef. Rasoelbaks valt op de grond (mogelijk bij het afpakken van het mes) en meerdere mensen gaan tegen hem aan schoppen. Met name zijn hoofd wordt geraakt. Op de beelden is te zien dat niet alleen Mahinder B. en zijn zoon Deepak de daders zijn, maar dat meerderen een schop geven.

Slow-motion

In de rechtszaal in Dordrecht worden de beelden deels in slow-motion bekeken. Enkele aanwezigen kunnen het niet aan: zij verlaten huilend de zaal.

De verdachten willen niet reageren op de beelden, anders dan “dit had niet mogen gebeuren.”

Mahinder B. vertelt nog dat het slachtoffer Maikel Rasoelbaks een goede bekende van hem is: hij was getrouwd met diens nicht. “Hij was als een broer voor mij. Ik ben nog steeds in shock.”

De dochter van Maikel Rasoelbaks gaat ook in op de indirecte familiaire banden. “Het is juist zo moeilijk, omdat we de verdachten kennen.”

Onduidelijk is of de verdachten en het slachtoffer al voor het drama bij café Playa problemen met elkaar hadden gehad. Sommige getuigen hinten daar wel op.

Vrijdag gaat de zitting verder. Dan komt justitie met de strafeisen.