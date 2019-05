Schiebroekse 'bloemenhunk' speelt hoofdrol in reclame voor Moederdag

Schiebroekse 'bloemenhunk' speelt hoofdrol in reclame voor Moederdag

Een Rotterdamse bloemist speelt de hoofdrol in een reclamecampagne van een bekend bezorgbedrijf voor bloemen. Het gaat om Stefan, die een zaak heeft op de Peppelweg in Rotterdam-Schiebroek. In de campagne stelt hij losjes een boeket voor Moederdag samen.

"Het was apart om allemaal mee te maken", zegt hij over het spotje. "Erg leuk om te zien hoe dat allemaal werkt."

Ambities om met zijn kop op tv te komen had Stefan niet. "Ik ambieer dit bloemenvak. Dat vind ik leuk. En dit was een extraatje."

Nu hij dagelijks op de buis is, regent het reacties. "Het is grappig hoeveel het er zijn. Ik had niet verwacht dat het zo zou gaan spelen."

"Het is overweldigend", reageert ook zijn moeder. "We worden veel opgebeld en alle klanten staan te zwaaien. Het is echt hartstikke leuk."

"Het is een heel lekker ding", schatert een klant die net een verse bos bloemen bij Stefan heeft gekocht. "Daar wil je wel een bloemetje van krijgen."

Goed nieuws voor de fans: Stefan is single. Tussen de reacties zaten ook personen die graag samen met hem de rozengeur ontdekken. "Ja, een aantal vriendschapsverzoeken is wel ingediend", laat de "bloemenhunk" schoorvoetend los. En daarna, verlegen: "Ik zie wel wat er van komt."