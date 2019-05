Rijnmond in 5 minuten: donderdag 9 mei

In deze aflevering ging presentatrice Laurence van Ham langs bij bloemist Stefan. Hij speelt de hoofdrol in een reclame over Moederdag. Ook gingen we naar de Plantagestraat. Daar werd in de nacht van woensdag op donderdag een portiekwoning beschoten.

Tot slot besteden we aandacht aan het drankgebruik van studenten van de Hogeschool Rotterdam. Uit onderzoek van Profielen, het studentenmagazine van de hogeschool, is gebleken dat ongeveer de helft van de mannelijke studenten een probleemdrinker is.