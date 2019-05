Rotterdammer wil dat zijn vrouw in Brussel blijft werken

Rotterdammer Jasper Nagtegaal is niet zo'n klusser, maar durfde het toch aan om grote gaten te boren in de gevel van zijn huis aan de Straatweg in Hillegersberg. "Het spandoek paste niet op het tuinhek", grinnikt hij. 'Houd mijn vrouw in Brussel' staat er in dikke koeienletters op en Jasper meent dat uit de grond van zijn hart.

Het is zeker niet zo dat Jasper zijn vrouw Caroline liever kwijt dan rijk is. Ze is maar één dag in de week thuis in Rotterdam, de rest van de tijd verblijft ze in Brussel of in Straatsburg. Caroline Nagtegaal is Europarlementariër en wil graag herkozen worden. En daarbij wordt ze gesteund door haar man.

"We hebben deze campagne samen bedacht, vonden het wel prikkelend", legt Caroline uit. "Maar dat er meteen zo'n groot spandoek aan het huis zou worden gehangen, dat wist ik niet. Ik was ook niet echt blij met die gaten in de muur, maar goed. Verder vind ik het heel lief dat mijn man mijn grootste fan is en dat wij hierin samen optrekken."

"Ik vind dat ze heel goed bezig is", zegt Jasper. "Ik zie hoe hard ze werkt en hoeveel ze al weet te bereiken in Europa. En ik gun haar nog een termijn. We zijn inmiddels helemaal gewend aan deze levensstijl."

Jasper vertelt dat hij zich prima vermaakt zo zonder Caroline. "Ik werk veel, sta vroeg op en ga vroeg naar bed en ik heb lekker de tijd om te sporten. Ik kijk ook veel Netflix". Toch is het niet altijd makkelijk: "We hebben veel contact, appen veel en bellen vaak. Maar soms is er wel eens iets moeilijks en kun je dat niet echt delen."



Op zondag zijn ze wel samen. Die dag is heilig voor het echtpaar Nagtegaal: "Want dan speelt Feyenoord!"