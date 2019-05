Inwoners Maasluis kunnen gemeente om snelheidsmeting vragen

Bewoners van Maassluis die het idee hebben dat in hun straat te hard wordt gereden, kunnen dat door de gemeente laten meten. Dat is te zien in een reportage van WOS. Als blijkt dat er inderdaad te hard wordt gereden, kunnen er drempels worden aangelegd, of snelheidscontroles worden gehouden door de politie.

De primeur is voor de Noordvliet in Maassluis. Die straat wordt als sluiproute gebruikt als de Lijndraaiersbrug openstaat. Daar kwamen politieke vragen over.

"We zouden zelfs mee kunnen nemen dat als de brug open is, of er dan inderdaad significant meer verkeer door deze straat heen loopt", zegt wethouder Fred Voskamp. "Inwoners die het gevoel hebben dat er te hard gereden wordt, kunnen contact opnemen met de gemeente om aan te geven dat ze daar graag een keer naar gekeken willen hebben."

Dan wordt er overlegd wat een geschikte plek zou kunnen zijn om een radar neer te zetten.