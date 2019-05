Bewoner mag blijven 'wildtuinieren' langs 's Gravendijkwal

De gemeente Rotterdam was iets te strikt richting 'wildtuinierder' Leonard van Rhijn, die op eigen initiatief een verwaarloosd stuk van de groenstrook langs de 's Gravendijkwal in Rotterdam onderhoudt. Dat heeft wethouder Wijbenga donderdagavond aan Van Rhijn laten weten.

Toen Van Rhijn de gemeente een tijdje terug trots op de hoogte stelde van zijn initiatief zodat ze het stukje niet plat zouden maaien, hoopte hij op een positieve reactie. In plaats daarvan kreeg hij een mail waarin de gemeente hem liet weten dat het verboden was gemeentegrond toe te eigenen en daar te planten.

Nu geeft de gemeente toe dat ze beleid te strak heeft toegepast. De beheerders van het groen in de stad waren bang dat takken van de olijfwilgen die Van Rhijn had geplant bij het snoeien ervan in de tunnelbak konden vallen.

Voordat Van Rhijn het stukje onderhield, lag het vol blikjes en zwerfafval. "Er werd niet meer naar omgekeken. Daarom ben ik het gaan doen", zei hij donderdagochtend tegen een verslaggever van RTV Rijnmond.

'Prachtig initiatief'

Benvenido van Schaik, raadslid van Leefbaar Rotterdam, zat donderdagmorgen naar Radio Rijnmond te luisteren toen Leonard van Rhijn voor de microfoon zijn verhaal deed.

"Naar aanleiding daarvan heb ik meteen meneer Van Rhijn gebeld", vertelt Van Schaik 's avonds. "Die heeft mij uitgelegd wat er aan de hand was. Toen ben ik naar de wethouder toegegaan en ik heb gevraagd: Wat is dit nu? Het is een prachtig initiatief, we willen toch juist groen in de stad hebben, deze man doet geen vlieg kwaad."

Zeventien planten

Donderdagavond kreeg Van Schaik te horen dat Leonard van Rhijn het stukje groen mag behouden. Dat heeft de wethouder later op de avond via zijn woordvoerder ook aan Van Rhijn laten weten. Die is erg blij: "Ik was na vanmorgen bang dat iedereen me een zeur vond, maar op Facebook staat iedereen aan mijn kant. 'Ga zo door!', zeggen ze allemaal. Ik heb er vanmiddag twee planten bijgezet. Er staan zeventien planten nu."

De gemeente wil graag in gesprek met Leonard van Rhijn. "Ik ga gewoon door. Ze mogen komen praten, het zal wel loslopen", zegt Van Rhijn geruststellend. Hij had liever gehad dat Stadsbeheer eerst was komen kijken. Dan hadden ze ook kunnen zien dat zijn olijfwilgen echt niet het gevaar voor de tunnelbak vormden: "Verderop zie je overal klimop tegen de tunnelwand waar al jarenlang geen beheer over is."

'Keep it green'

Benvenido van Schaik is ook blij met de uitkomst. "Je kunt ook in oplossingen denken. Groen staat fors op de rekening van de gemeente elk jaar. Ik juich dit soort initiatieven juist toe."

Van Schaik probeert al langer een 'keep it green day' voor elkaar te krijgen. Eén of twee keer per jaar zou de gemeente mensen die daarom vragen moeten faciliteren met spullen als een maaier of een snoeischaar, zodat bewoners zelf een deel van het groen in hun wijk kunnen onderhouden. "Eventueel met een mannetje van de gemeente erbij", vult hij aan. "Niet lullen maar planten."