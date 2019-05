Standby-plekken schelen bergers minuten bij pech of ongevallen

Al jaren rijden er op de ring ook surveillerende bergers mee met het verkeer. Deze kunnen meteen ingezet worden naar de plekken waar auto's door pech of een ongeval zijn gestrand. Door op drie strategische plekken extra bergers klaar te laten staan, kan er nog meer tijd gewonnen worden en wordt de doorstroming bevorderd. Landelijk zijn er twintig plekken door Rijkswaterstaat aangewezen.

Frans Bul, eigenaar van bergingsbedrijf 112 Autoberging is actief op één van de standby-plekken aan de Capelse weg, bij afslag Alexander langs de A20. Hij ziet in de praktijk de voordelen. "Sinds we hier bezig zijn zien we dat we daardoor sneller ter plaatse zijn bij een incident langs de weg. "



Op een donderdagavond lijkt het erop dat er alleen maar gewacht wordt op de stand-byplek langs de A20. Totdat er een melding komt van een meervoudige aanrijding op de Van Brienenoordbrug. Vanaf de stand-byplek is het maar een kort ritje voor Frans Bul ter plaatse is met zijn oplegger. Door een kop-staart-bosting zijn twee auto's fors gedeukt, Frans takelt ze op zijn wagen. De derde auto kan zelfstandig verder.

Volgens de berger heeft de stand-byplek in dit geval zeker zijn nut bewezen. "Als we vanaf onze hoofdvestiging in Schiedam waren vertrokken, was het zeker een kwartier rijden geweest. En nu, je hebt het zelf gezien, ik denk dat we drie minuten onderweg zijn geweest. Dus scheelt je ? Ja! "

​