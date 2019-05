Rotterdamse studenten openen pop-uprestaurant voor vluchtelingenproject

Het is al sinds 1994 een jaarlijkse traditie bij christelijke studentenverenigingen in Rotterdam: Happietaria, een pop-uprestaurant gerund door vrijwillige studenten. Woensdag werd het restaurant geopend door minister Carola Schouten.

Ieder jaar opnieuw zijn studenten van onder andere Navigators en CSFR al vanaf januari bezig met de voorbereiding een maand lang een restaurant te runnen. Van het regelen van een locatie tot het opstellen van een menukaart. De opbrengst van het restaurant gaat ieder jaar naar een goed doel.

Donderdagavond zit het restaurant de eerste shift driekwart vol, vertelt Evelien van der Maarl van Happietaria, en op de avond van de opening twee keer bijna helemaal vol. Dit jaar zit het pop-uprestaurant op het Westelijk Handelsterrein in het Rotterdamse Scheepvaartkwartier.



De opbrengst gaat deze keer via Stichting ZOA, een noodhulporganisatie, naar Oegandese vluchtelingenkampen. "In Oeganda en buurlanden is veel politieke onrust en er zijn burgeroorlogen. Daar komt bij dat Oeganda een heel tolerant asielbeleid heeft. Dat zet veel druk op de voorzieningen", legt Evelien uit.

De organisatie van het pop-uprestaurant is opgedeeld in verschillende commissies, allemaal verantwoordelijk voor een deel van het werk dat moet gebeuren. Ze hoeven niet ieder jaar opnieuw uit te vinden hoe je een restaurant runt. De vrijwilligers krijgen instructies van stichting TEAR, die het concept heeft bedacht.

Daarnaast staan veel taken in een overdracht die de studentenvrijwilligers van het voorgaande jaar hebben gemaakt. "Daar kunnen we ook altijd mee appen", zegt Evelien. In de keuken wordt het keukenteam bijgestaan door een gepensioneerde kok.

Vorig jaar was de uiteindelijke opbrengst 30 duizend euro. "Het liefst gaan we daarover heen", zegt Evelien. Het restaurant is tot 5 juni geopend.