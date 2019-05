Sparta ging naar Ibiza om saamhorigheid te creëren

Tijdens het Rood-Witte Mannen & Vrouwen Diner in Diergaarde Blijdorp kwam donderdagavond het trainingskamp van Sparta naar het eiland Ibiza ter sprake. De afgelopen dagen was de selectie van de Kasteelclub in Spanje om de hoofden leeg te maken, met oog op de komende nacompetitie. "We zijn naar Ibiza gegaan om iets te doorbreken", zegt technisch directeur Henk van Stee over dit uitstapje van Sparta.

"Het initiatief is van de spelers zelf gekomen. De spelers hebben het zelf bekostigd. Het is een groot succes geweest", aldus Van Stee. Ook trainer Henk Fraser is te spreken over het korte trainingskamp. "Het was uitstekend. We wilden saamhorigheid creëren."

Fraser vond de trip naar Ibiza nodig. "Ik begrijp dat mensen hier en daar vraagtekens bij hebben. Dat is voor mij niet verrassend. Saamhorigheid is voor mij een heel belangrijk onderdeel om als ploeg iets te willen winnen."

'Lekker eten, het water en het strand'

Sparta heeft vooral aan ontspanning gedaan. Zo heeft de ploeg gezamenlijk gegeten en is er padel (een mix van tennis en squash, red.) gespeeld. "We zijn ook in beweging geweest, maar het was vooral: lekker eten, het water en het strand. We zijn met dertig man op pad geweest. Dan is het leuk om elkaar in de stad tegen te komen", vertelt verdediger Bart Vriends over de trip naar Ibiza.

Aanvoerder Lars Veldwijk was ook mee met Sparta naar het Spaanse eiland: "Het is goed om vier nachten met elkaar te zijn. Op de club ben je normaal gesproken maar twee of drie uurtjes met elkaar."

'Hoeven voor niemand niet bang te zijn'

Veldwijk zegt dat Sparta met veel vertrouwen de nacompetitie tegemoet gaat. Volgende week zondag wacht de eerste confrontatie tegen TOP Oss. "We zijn tweede geworden in de competitie. Ik denk dat we voor niemand bang hoeven te zijn in de play-offs, ook niet voor de teams die onderin de eredivisie staan."

Fraser laat verder weten dat sommige spelers van Sparta nog terug moeten komen van een blessure. Eén van die spelers is doelman Roy Kortsmit, die een aantal duels al moest missen. Hij was niet mee naar Ibiza. "Ik kan nog geen beloftes maken wanneer ik fit ben", zegt Kortsmit over zijn blessure.

In FC Rijnmond is aanstaande vrijdag meer te zien over het Rood-Witte Mannen & Vrouwen Diner van Sparta in Diergaarde Blijdorp. De televisie-uitzending begint om 17:23 uur en wordt ieder uur herhaald.