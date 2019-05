De Guzman en Willems niet naar EL-finale door strafschoppen

Jonathan de Guzman (wit) in duel met Ruben Loftus-Cheek van Chelsea (Bron: ANP/EPA - Will Oliver)

Het Europa League-seizoen voor oud-regiogenoten Jonathan De Guzman en Jetro Willems zit erop bij Eintracht Frankfurt. De Duitse club werd in Londen tijdens de terugwedstrijd van de halve finale van de Europa League uitgeschakeld door Chelsea. De Engelsen behaalden de finales na het winnen van de strafschoppenserie (4-3), nadat de heen- en terugwedstrijd in 1-1 waren geëindigd.

De Guzman kwam na zeventig minuten binnen de lijnen als invaller voor Sebastian Rode. De voormalig speler van Feyenoord schoot in de penaltyreeks de derde strafschop voor Eintracht Frankfurt raak. Oud-Spartaan Jetro Willems zat niet in de selectie.

Chelsea staat voor een Londens onderonsje in de finale van de Europa League. Dan is stadsgenoot Arsenal de tegenstander. The Gunners gingen door na een 4-2 zege in Valencia. Scheidsrechter Danny Makkelie uit Dordrecht floot de wedstrijd Valencia-Arsenal. In het eerste duel was Arsenal al met 3-1 te sterk voor de Spanjaarden.

De finale van de Europa League is op woensdag 29 mei.