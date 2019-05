Ontevredenheid bij gemeenteraad over business-case Feyenoord City

PvdA en VVD in Rotterdam over Feyenoord-City

Er is veel kritiek vanuit de Rotterdamse gemeenteraad op de nieuwe business-case van Feyenoord voor het nieuwe stadion. Oppositie partijen als Leefbaar Rotterdam, SP, 50Plus en de Partij voor de Dieren twijfelen aan de haalbaarheid van de financiële onderbouwing van het hele plan. De partij van de Arbeid die in de coalitie zit is nu ook minder positief dan voorheen.

In een lange commissievergadering werd gisterenavond gesproken over de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek naar de business-case in opdracht van de gemeente. De wethouder zei eerder verheugd te zijn en denkt dat voldaan wordt aan alle voorwaarden die eerder met de gemeente zijn afgesproken. Daar wordt door een aantal fracties flink aan getwijfeld.

Slechtere oplossing voor gemeente

Dennis Tak, raadslid van de PvdA: "De PvdA maakt zich er grote zorgen over. Voor de gemeente ziet het er niet goed uit. Het is slechter geworden omdat het geld dat de gemeente krijgt uitgekeerd vanuit het stadion ieder jaar omlaag gaat". Dat komt volgens raadslid Tak omdat meer aandeelhouders zullen toetreden en ook omdat het verdienpotentieel van het stadion minder wordt.

Gevreesd wordt dat de club moeite krijgt met het binnenhalen van het benodigde geld van externe financiers. Leefbaar raadslid Gerben Vreugdenhil nam het financiële plaatje van het project uitvoerig door.

Hij wees er op dat uit het onderzoek blijkt dat het verwerven van 220 miljoen euro door externe investeerders sterk afhankelijk is van de prestaties van de club op het veld. Lukt het dan wel al het geld bij elkaar te krijgen, nu het niet zo goed gaat in de competitie?, vraagt het Leefbaar-raadslid zich af.

Te weinig informatie voor de raad

Er werd door de verschillende raadsleden opnieuw geklaagd over te weinig informatie vanuit Feyenoord over hoe het nu precies met de financiering gaat. De raadsleden willen weten hoeveel procent van dat geld al is gegarandeerd. “Show me the money”, aldus SP-raadslid Schol. De SP zei opnieuw dat renovatie van de Kuip de beste oplossing is.

Volgens Gerben Vreugdenhil van Leefbaar Rotterdam is er op dit moment een kentering zichtbaar in de raad over Feyenoord City: "De PvdA heeft zich bij onze kritiek aangesloten. Als je dat bij de oppositie optelt, dan heb je geen meerderheid meer voor dit plan". Die kentering kan volgens Vreugdenhil weer verdwijnen als de business-case in een voor de gemeente betere variant wordt gewijzigd.

Reactie wethouder



Verantwoordelijk wethouder Van Gils zegt dat er inderdaad op een aantal punten van de eerder gemaakte afspraken met de gemeente wordt afgeweken, maar wijst er ook op dat het geen definitieve business-case is.

Van Gils: "Het is een proces dat al een tijdje loopt en nog een tijdje doorloopt. Er zijn wat wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Maar het lijkt erop dat we daar wel uit komen.

De VVD maakt zich zorgen of de aankoop van alle benodigde grond wel goed komt. Gevreesd wordt dat er straks problemen zijn met het verwerven van bepaalde locaties. Raadslid Verheij van de VVD riep verder op dat als Feyenoord extern wel voldoende geld kan ophalen, wat zijn partij de gemeente niet de 40 miljoen hoeft te betalen.

De komende maanden zal er nog aan de plannen en de financiering gewerkt worden. Het is de verwachting dat volgend jaar juni het definitieve besluit of het stadion er wel of niet komt genomen wordt in de gemeenteraad.