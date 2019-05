Opnieuw rechtszaak rond vruchtbaarheidsarts Karbaat

Er komt een nieuwe rechtszaak over het werk van de omstreden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat. Zo'n vijftig kinderen die zijn verwekt met donorzaad bij zijn kliniek Medisch Centrum Bijdorp in Barendrecht, zeggen in de Volkskrant dat de biologische vaders niet goed genoeg zijn gescreend op erfelijke afwijkingen.

Zeventien van hen zeggen dat ze een afwijking hebben opgelopen door die gebrekkige controle. Het gaat onder meer om autisme, adhd, reuma en longaandoeningen. Ze eisen nu een schadevergoeding.

Rechter: geen adequate screening

Onlangs werd vastgesteld dat Karbaat tientallen kinderen heeft verwekt met zijn eigen sperma. Tijdens een rechtszaak, waarin werd afgedwongen dat Karbaats dna mocht worden gebruikt, stelde de rechter vast dat Karbaat 'geen adequate screening' bij donoren had verricht. Daardoor zijn mogelijk 'ernstige erfelijke afwijkingen' ontstaan.

In folders van het Medisch Centrum Bijdorp stond dat de biologische vaders 'uitgebreid gescreend zijn'.



Medewerker van Karbaat

Een van de medewerkers van Karbaat verwerkte 55 kinderen. De man had reumatische klachten, iets dat sommige kinderen nu ook hebben.

Volgens de advocaat van de kinderen was het niet makkelijk om in de jaren '70 en '80 onderzoek te doen naar sommige afwijkingen. Maar Karbaat had erfelijke afwijkingen kunnen voorkomen door beter door te vragen over hun medische geschiedenis. Daarvan is niets terug te vinden in de archieven van Karbaat.

De kinderen eisen nu een schadevergoeding van de nabestaanden van Karbaat, omdat de vruchtbaarheidsarts in 2017 overleed. "Karbaat heeft die fouten gemaakt, dus hij zou de schade moeten vergoeden", zegt de advocaat in de Volkskrant. "En omdat hij er niet meer is, kom je bij zijn erfgenamen uit."