Bijzonder transport van 60 meter hoog over Nieuwe Waterweg

Het moet er imposant uitzien. Vrijdagmorgen wordt een 60 meter hoge constructie over de Nieuwe Waterweg van Schiedam naar Zeeland verscheept. Daar moet het deel gaan uitmaken van een windmolenpark.

Eigenlijk zouden er twee transporten vrijdag vertrekken naar Zeeland, maar het transport van een 60 meter hoog 'jacket' is uitgesteld naar maandag. Het transport van een 50 meter hoog transformator gaat wel door.

De constructie is gebouwd bij HSM Offshore in Schiedam. HSM noemt de transformator een 'mega-stopcontact op zee'. Het moet deel gaan uitmaken van een windmolenpark op zee.

Het gevaarte staat op een ponton. Het vertrekt vanuit de Wilhelminahaven in Schiedam.

De verwachting is dat het gevaarte rond 08:30 uur wordt losgemaakt van de steiger en een uur later is aangehaakt aan de sleepboot.

Rond 10:00 uur vertrekt het richting Hoek van Holland. Daar wordt het om 12:30 uur verwacht.

