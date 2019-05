Beneluxtunnel weer open na vrachtwagenbrand

Volgens Rijkswaterstaat is het asfalt in de zogeheten E-buis beschadigd. Ook de wandtegels en bebording is beschadigd. "Maar die worden later vandaag pas gerepareerd", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Eerder liet Rijkswaterstaat weten dat de tunnelbuis tot na de avondspits dicht zou blijven.

De brand in de tunnel brak uit rond 07:30 uur. De motor van de vrachtwagen stond in brand.

Tweet:https://twitter.com/RWSverkeersinfo/status/1126723958034681859]

De bestuurder van de vrachtwagen heeft de wagen op tijd kunnen verlaten. De rest van het verkeer is ook veilig uit de tunnel geleid.

Rond 08:45 uur werd de linkertunnelbuis vrijgegeven.

De afsluiting zorgde er ook voor dat op alternatieve routes, zoals bij het pontje Rozenburg - Maassluis de wachttijd behoorlijk is opgelopen, zeggen mensen in de rij. Ook op lokale wegen in Rotterdam was het een stuk drukker dan normaal.