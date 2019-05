Rotterdamse datingsite voor wandelaars blijkt succes: zeven huwelijken en drie baby's

De site is een hit: bijna zeshonderd koppels leverde de datingsite al op, net als zeven huwelijken en drie baby's.

"Ik was gescheiden en wandelde heel veel bij de Kralingse Plas," vertelt Den Ouden aan verslaggever Jelle Gunneweg over de oorsprong van de site. "Mijn eerste dates na mijn scheiding waren hier. Dan spraken we af in een restaurant en gingen we daarna wandelen."

Dat bracht haar op een idee. Want tegelijkertijd zocht Den Ouden naar ander werk, een nieuwe koers in haar leven.

"Er zijn natuurlijk heel veel datingsites, maar die waren er niet voor wandelaars. En ook niet voor singles. Ik dacht: dat is een mooie niche. Een datingsite voor wandelaars!"

Want wandelen en daten tegelijk is echt een aanrader, vindt ze. "Wandelen is ontspannen en veel actiever. Het is laagdrempeliger."

Dat blijkt ook uit de aanmeldingen. "Veel mensen op mijn site hebben nog nooit op een datingsite gestaan, maar dit vinden ze wel leuk. Veel leuker zelfs."

Toch heeft ze wensen. Den Ouden droomt nu nog van meer mannen die lid worden. "Zeker in de hogere leeftijdsgroep is er een overschot aan vrouwen. Zestig procent van de leden is vrouw."

Wie ook wil daten kan zich aanmelden op de site: wandeldate.nl.