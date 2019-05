Mikos Gouka te gast in FC Rijnmond

Mikos Gouka, verslaggever van het Algemeen Dagblad, is vrijdagmiddag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. Hij schuift aan naast presentator Etienne Verhoeff, Sinclair Bischop en Geert den Ouden.

Natuurlijk gaan we het hebben over het afscheid van Robin van Persie en Giovanni van Bronckhorst zondag in de Kuip. Maar ook Excelsior komt aan bod. De Kralingers hebben nog een kleine kans op rechtstreekse handhaving in de eredivisie.

FC Rijnmond begint rond 17.20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald tot de volgende dag.