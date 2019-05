Acht jaar cel geëist na fatale vechtpartij voor Club Playa

Justitie heeft acht jaar cel geëist voor een fatale vechtpartij in juli 2017 in Rotterdam. Voor de deur bij café Playa is destijds de 44-jarige Maikel Rasoelbaks doodgeschopt.

De verdachten zijn de 56-jarige Rotterdammer Mahinder B. en zijn 31-jarige zoon Deepak. Zij kenden het slachtoffer. De aanleiding voor de vechtpartij was een klein incident rond het afpakken van een bril .

De verdachten zeggen dat zij zich moesten verdedigen, omdat ze met een groot vleesmes van 30 cm werden aangevallen. Volgens justitie blijkt uit de camerabeelden dat het slachtoffer weerloos op de grond lag toen hij werd geschopt. "Voor dat moment is ook geen sprake van verdediging, eerder van aanvallen van de kant van de verdachten", zegt officier van justitie John Castelein. "Op de beelden zie je dat Maikel Rasoelbaks achteruitloopt."

Ruzie

De ruzie was in de nacht van 7 op 8 juli 2017 aan de 2e Rosestraat. Het slachtoffer werd geschopt en geslagen en overleed een week later aan zijn verwondingen. Volgens de advocaten staat de doodsoorzaak niet vast en kan daarom geen honderd procent verband worden gelegd tussen het geweld en het overlijden.

Advocaat Michel van Stratum, die Mahinder B. bijstaat, wees erop dat meerderen bij het incident betrokken waren en dat lastig is vast te stellen wat het aandeel is per persoon. "Het was hectisch, chaotisch en donker. Iedereen was dronken. Beiden partijen lieten zich niet onbetuigd. het was bepaald niet allen tegen één."

Naast de vader en zoon heeft justitie nog drie verdachten op het oog, die mogelijk betrokken waren bij het schoppen en slaan. Er is nog niet besloten of ook zij voor de rechter worden gebracht.

Familie

De zittingen in Dordrecht zijn bijgewoond door veel familieleden en bekenden van zowel de verdachten als het slachtoffer. Boyke Rasoelbaks, broer van het slachtoffer: "Het waren zware dagen. Vooral de beelden waren heftig. Maar ik wilde ze toch zien, omdat ik wilde weten hoe ik mijn broertje ben kwijtgeraakt."

Net als justitie ziet Rasoelbaks de vechtpartij niet als zelfverdediging. "Ik zie niet dat de verdachten bang zijn. Ik denk dat mijn broer meer bang was, want hij gaat steeds achteruit, achteruit..."

De vechtpartij was voor burgemeester Aboutaleb van Rotterdam destijds reden om de club voor drie maanden te sluiten. De bestuursrechter stak daar een stokje voor, omdat het café niet verantwoordelijk kon worden gesteld voor het geweld.

De rechter in Dordrecht doet op 24 mei uitspraak in de strafzaak.

Voor het interview met Boyke Rasoelbaks, broer van het slachtoffer: klik bovenaan op de blauwe tegel.