CU-SGP schuift voorlopig niet aan bij formatie Zuid-Holland met FvD

FvD, VVD en CDA bereikten vorige week een akkoord over vijf grote thema's. Informateur Hans Wiegel zoekt daar nog een vierde partij bij om een meerderheid te vormen. Daarvoor leek de CU-SGP met zijn vijf zetels de beste papieren te hebben, maar die partij wil niet bij dit akkoord aanschuiven.

De partij wil alleen meedoen aan de formatie als het huidige akkoord van tafel gaat.



Volgens de ChristenUnie-SGP is simpelweg aanschuiven bij een ‘bestaand blok’ nooit een optie en doen de partijen er goed aan hun inhoudelijke verkenning van tafel te halen.

Gelijkwaardig

"ChristenUnie en SGP staan bekend als partijen die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en het gesprek aan te gaan over coalitievorming. Maar dat gesprek kan alleen plaatsvinden als er sprake is van een gelijkwaardig vertrekpunt", zegt fractievoorzitter Schonewille.

De afgelopen weken heeft de fractie van ChristenUnie & SGP in Zuid-Holland meerdere keren gesproken over een mogelijk te vormen coalitie. Schonewille: "De ChristenUnie en SGP-fractie staat in Zuid-Holland voor een ambitieus klimaatbeleid, een sterke samenleving, een mooie toekomst voor de landbouw. Het mag duidelijk zijn dat wij heel scherp voor ogen hebben welke keuzes we daarin willen maken. Maar zolang er een afgeronde inhoudelijke verkenning van andere partijen op tafel ligt, zien we niet voldoende perspectief om aan te schuiven."

Schonewille benadrukt dat het gaat om de huidige situatie. Mochten de drie partijen wel willen praten over een volledig nieuw akkoord, dan is het niet uitgesloten dat ChristenUnie-SGP alsnog aanschuift.

Vier zetels

Forum voor Democratie, VVD en CDA hebben gezamenlijk 25 van de 55 zetels. Dat betekent dat de partijen nog vier zetels nodig hebben om een meerderheidscoalitie te smeden. De gecombineerde fractie ChristenUnie-SGP, GroenLinks, D66, PvdA en PVV komen ieder in aanmerking, op basis van hun aantal zetels.

GroenLinks, D66 en PvdA gaven eerder aan niet met FvD in zee te willen. GroenLinks noemde de coalitie met Forum ‘weinig realistisch’, D66 zei dat een coalitie met FvD ‘niet waarschijnlijk was’ en de PvdA zei dat ‘een solide basis om te kunnen samenwerken lijkt te ontbreken’.

Op basis van het aantal zetels blijft alleen de PVV nog over als gesprekspartner voor het motorblok. Landelijk sluiten VVD en CDA deze partij uit, maar de VVD staat in elk geval wel open voor een gesprek met de PVV op provinciaal niveau.