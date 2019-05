Voice of Holland-ster eert Springsteen, gratis concert in De Doelen

Anton Slotboom en Laurence van Ham geven je uitgaanstips voor het weekend in de regio Rijnmond. Bijzonder is de komst van een heuse wereldster naar Ahoy: de Britse zanger George Ezra.

Ook Dordrecht staat iets bijzonders te wachten. In Kunstmin speelt Erwin Nyhoff vrijdagavond werk van zijn grote held Bruce Springsteen. Zanger Nyhoff is bekend uit The Voice of Holland en wordt bejubeld om zijn mooie stemgeluid.

Ook voor gesloten beurzen is er aandacht: in De Doelen gaan de deuren open voor een gratis concert van de huisorganist. Op het menu: Vivaldi.

Dat en nog veel meer valt er te doen de komende dagen in onze regio. Het wekelijkse uitgaansprogramma To Do blikt vooruit op deze en andere smakelijke hoogtepunten op de agenda. Anton Slotboom en Laurence van Ham geven je wekelijks uitgaanstips voor het weekend in de regio Rijnmond. Ze zijn alvast ter plekke en vertellen je over alle highlights!

Wil jij weten wat je moet doen dit weekend? Kijk dan naar To Do. Elke woensdag vanaf 17:15 uur op TV Rijnmond. Het programma is ook terug te vinden via Rijnmond.nl en in de gratis app van Rijnmond.