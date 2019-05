Dochter van Ruud Lubbers schrijft boek: 'ik heb mijn naam enorm mee'

"Ik heb mijn naam enorm mee! Wat ben ik trots op mijn vader", vertelt ze. Toch gaat het boek niet over haar leven met haar beroemde vader, maar juist over het ontdekken van je eigen kracht.

Aan de hand van acht thema’s als vrijheid schotelt ze de lezer een aantal zeer persoonlijke verhalen voor. Wat die verhalen kunnen betekenen vertelt De Mooij-Lubbers in het programma Rijnmond Staat Stil. De uitzending is nu terug te horen.

Van een boek schrijven droomde De Mooij-Lubbers al langer. "Soms moet ik mezelf even knijpen. Het duurde even, maar het is me gelukt! De verhalen die al zo lang in mijn hoofd zitten zijn gebundeld."