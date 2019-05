Podcast: 'Van Persie in rijtje Gullit, Bergkamp en Van Basten'

In onze wekelijkse podcast van de sportredactie van RTV Rijnmond spreken wij over het naderende afscheid van Robin van Persie als profvoetballer. De Feyenoorder neemt komende zondag afscheid in de Kuip tegen ADO Den Haag.

In de podcast is er de discussie hoe groot Van Persie was als voetballer. Ook het afscheid van trainer Giovanni van Bronckhorst komt aan bod. In de Podcast wordt er teruggekeken op de periode van Van Bronckhorst bij Feyenoord, die vier seizoenen hoofdtrainer was in de kuip.

Verder gaat het over Excelsior en Sparta. Excelsior speelt komend weekend bij Heracles en moet zich gaan richten op de play-offs.

Sparta was de afgelopen week op Ibiza om zich voor te bereiden op diezelfde play-offs om promotie. De vraag is wat Sparta te zoeken had op het vakantie eiland.

