Bedrijven gaan meedenken over klimaatakkoord Rotterdam

De gemeente Rotterdam gaat in gesprek met bedrijven over plannen voor het nieuwe klimaatakkoord. Die plannen moeten dit najaar af zijn.

De gemeente stelt drie doelen: een halvering van de CO2-uitstoot, meer schone energie en extra werkgelegenheid.

Om die plannen vorm te geven komen er vijf zogeheten Rotterdamse klimaattafels, met elk hun eigen onderwerp: schone energie, mobiliteit, haven & industrie, consumptie en gebouwde omgeving.

"Elke tafel gaat aan de slag met concrete projecten", schrijft de gemeente . "zoals het ontwikkelen van elektrolyzers die op grote schaal groene waterstof produceren tot het stimuleren van het gebruik van elektrische deelauto's in de stad."

Volgens wethouder Bonte wordt het klimaatakkoord 'op z'n Rotterdams aangepakt'. "Dus niet met jarenlang vergaderen, maar de handen uit de mouwen steken en tempo maken."

In maart van dit jaar werd in de gemeenteraad groen licht gegeven voor een klimaatakkoord. Daarin is afgesproken dat de stad in 2050 klimaatneutraal moet zijn.