Drie Feyenoorders in voorselectie Oranje

Steven Berghuis is een van de drie Feyenoorders in de voorselectie van Oranje

Ook de voormalige Feyenoorders Terence Kongolo, Stefan de Vrij en Georgionio Wijnaldum en de oud-Spartanen Kevin Strootman Denzel Dumfries en Marten de Roon staan op de lijst. Ajacied Frenkie de Jong uit Arkel zit ook in de voorselectie van Koeman.

De eindronde van de eerste Nations League is in Portugal. Nederland speelt op 6 juni in Guimaraes tegen Engeland om een plaats in de finale. In de andere halve eindstrijd nemen Portugal en Zwitserland het tegen elkaar op.