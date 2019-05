Inwoners van Maassluis bepalen waar snelheidsmeters moeten komen

De Noordvliet Noordzijde in Maassluis (Foto: WOS Media)

Gemeente Maassluis komt met een initiatief om hardrijders in de binnenstad aan te pakken. Inwoners kunnen nu zelf bepalen waar snelheidsmeters geplaatst moeten worden. De Noordvliet in Maassluis heeft de primeur.

"Als de inwoners de indruk hebben dat er te hard wordt gereden of een onveilig gevoel hebben qua verkeersveiligheid, dan kunnen zij via diverse kanalen contact met ons opnemen", zegt Fred Voskamp, wethouder Verkeer en Vervoer in Maassluis.

Vervolgens bespreekt de gemeente Maassluis met de ambtenaren waar de snelheidsmeters het beste geplaatst kunnen worden. Als blijkt dat er te hard wordt gereden, dan zouden maatregelen genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Kijk hierboven naar de reportage van WOS Media over dit initiatief in Maassluis.