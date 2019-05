Mark van Beek interviewde tien naamgenoten over topsport

Mark van Beek heeft een boek geschreven over topsport. De oud-voorzitter van Het Legioen van Feyenoord sprak voor het boek 'Over Winnen' met tien naamgenoten uit de topsport over hun verhaal. "Uit eigen ervaring weten we dat je iets moet overwinnen voordat je iets kunt winnen", vertelt Van Beek over zijn boek op Radio Rijnmond.

De auteur kon uit veel (oud-)topsporters kiezen met Mark als voornaam. Hij interviewde ook sporters met een lichamelijke beperking. Uiteindelijk sprak Van Beek met Mark Broere, Marc Delissen, Marc Herremans, Mark Huizinga, Mark Koevermans, Marc van de Kuilen, Marc Lammers, Marc de Hond, Mark Teijgeler en Mark Tuitert.

'Veel topsporters die Mark heten'

"Het idee ontstond in 2010. Ik was met mijn eigen naam bezig. Toen dacht ik: hoe leuk zou het zijn om iets samen te gaan doen met een sporter die ook Mark heet?", vertelt Van Beek over Over Winnen. "Het viel mij op dat er veel topsporters zijn die Mark als roepnaam hebben."

Van Beek kwam onder andere bij oud-tennisser Mark Koevermans terecht, die commercieel directeur van Feyenoord is: "Hij zegt dat je in de topsport wilt winnen, maar je verliest vaker dan dat je wint." Zo heeft Koevermans in 1990 ooit het ATP-toernooi van Athene gewonnen. "Dat is meteen één van zijn hoogtepunten in zijn carrière geweest. Daar ben je wel tien jaar tennisser voor om dat te kunnen bereiken."

Rolstoelbasketballer Van de Kuilen

Verder haalt Van Beek het verhaal van Marc van de Kuilen aan. Hij was militair in Afghanistan. "Zijn benen zijn daar gewond geraakt en moesten uiteindelijk worden afgezet. Dan heb je te maken met een verandering die blijvend is. Daar moet je leren omgaan. Dat is vrij heftig", zegt Van Beek.

"Van de Kuilen heeft uiteindelijk zijn geluk gevonden in onder andere het rolstoelbasketbal. Uiteindelijk mocht hij in 2016 met het Nederlands team naar de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro." Het verhaal van Van de Kuilen maakt indruk op Van Beek. "Hij zei: misschien ben ik wel voor het geluk geboren. Dan heb je zoiets meegemaakt, dan vind ik dat indrukwekkend."

Het boek Over Winnen is momenteel alleen online te koop.