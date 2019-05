Winkels en woningen ontruimd in Rotterdam vanwege instabiele gevel

In Rotterdam-Zuid is een deel van de Beijerlandselaan afgesloten. Negen winkels en vier woningen zijn ontruimd omdat de gevel en het dak van de panden instabiel leek.

Hulpdiensten hebben inmiddels het dak gecontroleerd. Dat blijkt stabiel. Wel is er sprake van loszittend metselwerk. Het gaat om zes plekken. Er vindt nog een laatste controle plaats. Die gebeurt rond 17:30 uur door een aannemer. Deze verricht eventuele noodreparaties. Daarna worden de ontruimde panden weer vrijgegeven. De Beijerlandselaan tussen de huisnummers 18-34 is nog dicht.

Vervolgens kunnen bewoners weer terug naar huis en kunnen winkels weer open. Volgende week beginnen de herstelwerkzaamheden.

De situatie heeft ook gevolgen voor het verkeer. De weg is in een richting dicht, tramlijn 25 was in beide richtingen gestremd. Die stremming is voorbij.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laat weten dat Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam onderzoek doet naar de situatie.