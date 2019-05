Winkels en woningen ontruimd in Rotterdam vanwege onstabiele gevel

In Rotterdam-Zuid is een deel van de Beijerlandselaan afgesloten. Negen winkels en vier woningen zijn ontruimd omdat de gevel en het dak van de panden onstabiel is.

Deze situatie heeft ook gevolgen voor het verkeer. De weg is in een richting dicht, tramlijn 25 is in beide richtingen gestremd.

Meerdere stenen is vanaf de tweede verdieping uit de muur gevallen. Deze zijn op de glazen luifel van een sportwinkel terechtgekomen.





De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laat weten dat Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam onderzoek doet naar de situatie.