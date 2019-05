Na kaas en stroopwafels ook spekkoek als nationaal erfgoed?

"Bij jullie staan de oliebollen op tafel. Bij ons is dat de spekkoek", zegt Vera Andreas van de Dordtse toko Y-von over de Indonesische delicatesse. "Zoals 'ie ook bij begrafenissen op tafel staat. Geen cake, maar spekkoek om mee af te sluiten.''

Alleen al daarom is 10 mei uitgeroepen tot de dag van de spekkoek. Vrijdag is de eerste keer. "We roepen vandaag iedereen op om spekkoek te kopen, te maken en er over na te denken," zegt initiatiefnemer Marc Pieplenbosch.

"De ultieme droom is dat spekkoek nationaal erfgoed wordt. Zodat we naast kaas en stroopwafels ook hieraan denken als het over Nederland gaat."

Over het recept is veel gezegd. Dit gaat er bij toko Y-von in, verklapt Vera: "de basiskruiden zijn kruidnagel, kardemom, kaneel, steranijs, nootmuskaat, meel, eieren, suiker en vanille."

Tien eieren zelfs. Is spekkoek dan ook heel vet? Lachend: "Valt wel mee hoor!"