Teleurgestelde Luigi Bruins: 'Onbegrijpelijk en onlogisch'

"Trainer Ricardo Moniz heeft zijn kant uitgelegd, daar moet ik het mee doen. Maar ik kan er niet mee leven. Het is onbegrijpelijk en onlogisch. Maar het is de visie van de trainer."

De teleurstelling van Bruins was vrijdagochtend ook goed te zien op de training van Excelsior: "Ik ben een gevoelsmens. Ik moet zeggen dat, als er iets is gebeurd waar je een slecht gevoel bij hebt, dat bij mij is af te lezen. Dat was ook wel bij deze training."

Bruins verwacht zondag niet te spelen bij Heracles Almelo. Een paar weken geleden was hij nog blij met de komst van de 'bevlogen' Moniz. "Ik denk nog steeds dat hij bevlogen is, dat hij een trainer is die iets teweeg kan brengen. Maar ik had niet verwacht dat het op deze manier zou uitpakken."

Moniz sprak ook over de situatie van Bruins: "Luigi is een geweldige speler, ik heb hem niet voor niets ooit naar Salzburg gehaald. Bij mij zijn lichaamshouding en positiviteit het belangrijkste. Vitaal zijn, ook mentaal. Als hij aangeslagen is, zou dat jammer zijn voor hem, want het is een geweldige speler."

Excelsior kan de rest van dit seizoen geen beroep meer doen op de geblesseerde Desevio Payne. Denis Mahmudov kampt ook met blessureleed, Lorenzo Burnet en Anouar Hadouir trainden vrijdag binnen.

