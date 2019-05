De Spijkenisserbrug tussen Hoogvliet en Spijkenisse staat in storing. Door problemen met de slagbomen kan de brug niet omhoog. Het wegverkeer ondervindt geen hinder.

Er liggen twee schepen voor de brug te wachten. De storing zou volgens Rijkswaterstaat maximaal nog een half uur duren.

Het is de 75ste storing sinds begin 2015. De oorzaak is een storing in de slagbomen.

Een monteur van Rijkswaterstaat is ter plaatse.