Hollandsche IJsselkering wordt opgeknapt

VolkerInfra voert het werk de komende maanden uit. De sluisdeuren krijgen nieuwe geluidssignalen en optische seinen.

Op locatie maken monteurs een houten onderdorpel op maat, die de versleten onderdorpel van de bovenstroomse schuif vervangt. Ze plaatsen ook nieuwe masten met camera’s, waarmee voor brugwachters het zicht op de sluis verbetert.

Stopstrepen en schoonmaak

Daarnaast komen er stopstrepen op de wand van de sluizen, waardoor schepen verder kunnen doorvaren.

Volgende week start het eerste deel van de grote schoonmaak. Vanaf een ponton in het water wordt de Algerabrug schoongespoten.



Op 13 en 14 mei gaan de schuiven van de kering dicht, schepen kunnen dan via de naastgelegen sluis passeren. Op 15 en 16 mei moet het scheepsverkeer onder de kering en via de sluis rekening houden met maximaal een halfuur vertraging.

De Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel beschermt het laagstgelegen deel van Nederland, 6,76 m onder NAP. Rijkswaterstaat begon een jaar na de watersnoodramp (1953) met de bouw; in 1958 was de kering klaar.